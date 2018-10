Die Rückkehr der Leistungsgruppen in Mittelschulen ist fix

Künftig werden alle Eltern zu Bewertungsgesprächen über Leistungsstärken und Leistungsstand eingeladen.

Damit die Kinder bessere Leistungen erzielen können, wird der derzeit freiwillige Förderunterricht am Nachmittag verpflichtend. Ob das Kind den Förderunterricht besuchen muss, entscheidet der Klassenlehrer.

Wird einem Kind nach dem neu definierten Notensystem also keine AHS-Reife attestiert, muss das Kind in eine NMS gehen. Den Eltern will Faßmann insofern helfen, als nun auch in den Mittelschulen klarer nach AHS-Niveau benotet wird und eine Aufstieg in einer weiterführende Schule möglich bleibt.

Die Crux dabei: Österreichweit geht rund ein Drittel der Kinder nach der Volksschule in eine AHS. Das hängt auch damit zusammen, dass es am flachen Land oft gar keine AHS gibt; auch ist das Niveau der NMS am Land oft deutlich besser als in den städtischen NMS.

In Städten wie Wien gehen allerdings nicht nur ein Drittel, sondern rund die Hälfte der Kinder nach der Volksschule in eine AHS. Die NMS hat sich in Wien zu einer „Restschule“ entwickelt – mit einem Anteil an Kindern mit nicht-deutscher Umgangssprache von 72,8 Prozent.

Offen bleibt also, ob dieser grobe Systemwechsel vor allem im städtischen Bereich auch von der Bevölkerung akzeptiert werden wird. Die Reform soll ab kommenden Schuljahr greifen.

Faßmanns Reformpaket enthält drei weitere, wesentliche Änderungen: Die verbale Notengebung in den Volksschulen – also ohne Ziffernnoten – fällt. Ab der zweiten Volksschulklasse sind Ziffernnoten Pflicht, eine verbale Benotung bleibt möglich. Dann soll das „Sitzenbleiben“ ebenfalls ab der zweiten Klasse wieder möglich werden. Das sehen nicht nur Bildungspsychologen kritisch – sie orten große Gefahren für die Entwicklung der Kinder, wenn diesen schon mit sieben Jahren ein Versagen im System attestiert wird.

Ein letzte Schieflage, die Faßmanns Reform wieder geraderücken will: An Polytechnischen Schulen wird es wieder die Möglichkeit eines freiwilligen zehnten Schuljahres geben. So sollen rund 400 Jugendliche pro Jahr, die für sich eine falsche Bildungsentscheidung getroffen haben und im System überbleiben würden, weil die Schulpflicht erfüllt ist, eine „zweite Chance“ erhalten, so Faßmann.