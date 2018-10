Wie man die beste Schule für sein Kind findet

Gegen Ende der Volksschule steht die nächste große Entscheidung an: Gymnasium oder Mittelschule – eine Schulform, die von vielen Eltern abgelehnt wird, weil sie befürchten, dass ihr Kind dort nichts lernt. Schließlich ist gerade in Wien der Migrantenanteil oft sehr hoch. Allerdings: „Ist das Kind in einer AHS überfordert, verliert es die Leistungsmotivation, was zur Folge hat, dass das Kind eine kürzere Schullaufbahn haben wird“, sagt Kainz. Heißt: Es könnte die Schule rasch verlassen. Was also tun? „Man sollte sich genau anschauen, auf welche Mittelschule man sein Kind gibt – nicht jede Mittelschule ist eine Brennpunktschule.“ Privatschulen können, müssen aber nicht besser sein.

Wie merke ich, ob mein Kind ins Gymnasium passt? „Fragen Sie sich selbst: Wie sind die Noten in der Volksschule zustande gekommen? Musste ich viel mit meinem Kind lernen? Oder konnte es die Aufgaben altersadäquat lösen?“ Wer schon in der Volksschule Mühe hatte, der wird sich auf dem Gymnasium erst recht schwer tun.

Doch viele Eltern befürchten, dass sie ihrem Kind alles verbauen, wenn es keinen AHS-Platz bekommt. „Stimmt nicht“, stellt Kainz klar: „Das österreichische Schulsystem ist sehr durchlässig.“ Und wenn das Kind eine positive Einstellung zum Lernen hat, kann es später auf ein Oberstufengymnasium oder eine berufsbildende Schule gehen.“