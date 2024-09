Die Geschichte der Zuflucht: Wer das Asyl erfunden hat

Begeben wir uns kurz zurück in die Antike. Genauer gesagt in das Hera-Heiligtum von Perachora nördlich von Korinth. Heute würden wir es ein Asylzentrum nennen – feste Quartiere und Brunnen waren hier für mehrere Hundert Flüchtlinge und ihr Vieh angelegt worden. „Akut Schutzbedürftige – Sklaven, geschlagene Ehefrauen, aber auch Kriegsflüchtlinge – fanden in den Hallen Unterschlupf“, erzählt der Archäologe Christoph Baier von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der sich mit den Wurzeln des Asyls beschäftigt.