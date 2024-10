100. Geburtstag des Rundfunk: „Das Radio war von Stunde eins an politisch“

Rasch wird das Radio zum Leitmedium. Und das, obwohl Radio ein Medium ist, von dem nichts bleibt. „ Von den allermeisten Sendungen gibt es keine Aufzeichnungen“, bedauert der Historiker. Die Technik – Schallplatten, Schallfolien und Phonogramme – war anfangs einfach zu teuer. Und so kam es, dass Großereignisse, in denen Radio Geschichte gemacht hat, nicht vorhanden sind, etwa der Juliputsch 1934, als die NS-Propaganda die Fake News vom Abdanken Bundeskanzler Dollfuß’ via Radio verbreitete.

Gleichzeitig werden viele Töne, die sich im kollektiven Gedächtnis festgesetzt haben, nicht mit dem Radio assoziiert: Nein, der Córdoba-Torjubel „Tor, Tor, Tor, i wear narrisch!“ stammt nicht aus dem TV. Und „Österreich ist frei!“, der berühmte Radio-Satz von Leopold Figl, wurde erst später über die Balkonszene der Austria-Wochenschau gelegt.

Kuriosum am Rande: Dass Hörer über das Programm schimpfen, begann praktisch schon mit dem Sendestart: „Mit dem derzeitigen Programm der Ravag bin ich nicht einverstanden. Es ist mir überhaupt noch kein Radiobesitzer untergekommen, der an diesen ewigen Opernabenden Gefallen gefunden hätte“, meinte Raimund Elster am 18. Oktober 1924 in der Illustrierte Kronen Zeitung. Er war nicht der Einzige.