Zwischen Pfändung und Schenkungen: Was René Benko finanziell bleibt

Oder anderes gesagt: Im Insolvenztopf landen monatlich so nur zwischen 450 und 700 Euro. Da die Gläubiger rund 2,4 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet haben, ist Benkos finanzieller Beitrag nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Schenkungen

Der tatsächliche Lebensstandard von Benko soll angeblich in ganz anderen Höhen schweben. Doch diesen kann er nur mit „Zuwendungen“ seiner Familie aufrechterhalten, wie er vor längerer Zeit dem Insolvenzverwalter bekannt gab. Tatsächlich hat Benko schon in den vergangenen zehn Jahren hohe Geldbeträge erhalten. „Auffallend sind hohe Schenkungen der Mutter an Benko im Jahr 2015 in Höhe von 15 Millionen Euro“, heißt es in einem Bericht des Insolvenzverwalters. „Anlass für die Schenkung und die Mittelherkunft sind dem Insolvenzverwalter nicht bekannt.“ Insgesamt waren es über die Jahre 22,74 Millionen Euro.

Davon sind 343.000 Euro an die Mutter unter dem Titel „Rückführung Darlehen“ zurückgeflossen. Denn ab November 2023 sollen die Zahlungen nicht mehr als Schenkungen, sondern als Darlehen deklariert worden sein. Schriftliche Verträge liegen dem Insolvenzverwalter nicht vor. Die „Schenkungen“ sollen dazu dienen, laufende Ausgaben der Lebensführung von René Benko und seiner Familie zu gewährleisten.

René Benko hat als Stifter über die Jahre Zig-Millionen Euro an Zuwendungen an die Laura Privatstiftung und die Ingbe Privatstiftung getätigt. In beiden Stiftungen sind die Mutter, die Ehefrau und die Kinder Begünstigte.