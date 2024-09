Top-Terrorist Chaovali tot: Das blutigste Jahrzehnt Österreichs

Vieles von damals ist heute vergessen, wenn es heißt, dass Österreich früher angeblich sicherer war. Begonnen hatte die blutige Anschlagswelle im Oktober 1975: Drei armenische Terroristen erschießen den türkischen Botschafter, Danis Tunaligil, in seinem Arbeitszimmer mit Maschinenpistolen. Die Attentäter werden nie erwischt.

OPEC, Palmers oder die Wiener Synagoge Noch im gleichen Jahr kommt es zur Geiselnahme beim Treffen der OPEC-Minister in Wien. Sechs Männer - darunter deren Anführer Carlos, der Schakal - ermorden einen irakischen und einen österreichischen Sicherheitsbeamten sowie einen libyschen Delegierten. Innenminister Otto Rösch verabschiedet die Geiselnehmer am Flughafen per Handschlag, anschließend fliegen sie unbehelligt nach Algerien. Carlos führte mit Unterstützung osteuropäischer Geheimdienste anschließend Dutzende weitere Anschläge durch. Nach der Entführung des Wiener Textilindustriellen Walter Michael Palmers durch RAF-Terroristen (1977), schlägt schließlich 1981 erstmals die Abu-Nidal-Gruppe - zu der auch Chaovali gehört - zu. Der Wiener SPÖ-Stadtrat Heinz Nittel wird vor seiner Wohnung von einem 21-jährigen Iraker erschossen.

Wenige Monate später wird die Wiener Synagoge von zwei Abu-Nidal-Männern mit Handgranaten und Maschinenpistolen angegriffen (zwei Tote), in den Jahren darauf explodieren Bomben vor den irakischen und französischen Botschaften, dem britischen Konsulat sowie bei Geschäftsstellen dreier Fluglinien, einer Bank und einem von jüdischen Familien bewohnten Haus. Ein türkischer Diplomat wird erschossen, der libysche Botschafter angeschossen.

Der Anschlag am Wiener Flughafen Am 27. Dezember 1985 attackieren zwei Terrorkommandos der radikalen Palästinensersplittergruppe Abu Nidals auf dem römischen Flughafen Fiumicino und dem Flughafen Wien-Schwechat die Schalter der israelischen Fluglinie El-Al mit Handgranaten und MPs. In Italien sterben 16 Menschen, in Österreich vier. Auf der Flucht von Schwechat, wo insgesamt 200 Schüsse abgegeben werden, wird ein Terrorist auf der Ostautobahn getötet, Chaovali und sein Komplize Mongi Ben Abdollah Saadaoui festgenommen.