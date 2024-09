Faktencheck: Welchen Sinn haben Messerverbote?

Schaut man in die Kriminalstatistik , gibt es jedenfalls keine auffällige Steigerung. Die Delikte mit Stichwaffen (dazu zählen auch Messer) schwanken seit über einem Jahrzehnt zwischen 2.000 und 2.500 pro Jahr. Der bisherige Höhepunkt wurde dabei in den Jahren 2016 und 2017 registriert.

Die Angst vor Messern ist groß, aber nicht unbegründet. Experten raten nicht umsonst in Selbstverteidigung geübten Menschen bei Pistolen auf den Angreifer loszugehen, bei Stichwaffen hingegen wegzulaufen. Englische Studien zeigen sogar, dass wenn Medien häufiger Messer zu Straftaten abbilden, die Bevölkerung sich mehr bewaffnet - und dann die Kriminalität wiederum steigt. Einige Dienststellen verschicken deshalb mittlerweile keine Fotos von Tatwaffen an die Medien.

Ist das Problem mit den Messern also mehr im Kopf als in der Realität?

In Wien setzt die Polizei jedenfalls auf Waffenverbotszonen. Aktuell dürfen etwa Messer am Praterstern und am Reumannplatz nicht griffbereit in der Hosentasche getragen werden (im Rucksack hingegen schon), eine weitere Zone am Donaukanal wurde wieder aufgehoben.

Laut Polizei wurden innerhalb von fünf Jahren in den drei Bereichen rund 300 Messer abgenommen. Die Zahlen schwanken monatlich, denn sie hängen vor allem von der Zahl der Schwerpunktkontrollen an, wie es bei der Exekutive heißt. Hinweise auf das tatsächliche Kriminalitätsgeschehen liefert die Statistik also nicht.