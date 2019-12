Der tote Diamantenhändler: Mördersuche in der Glitzerwelt

Am 27. Dezember 2007 wird der Diamantenhändler Werner Haas in seiner Wohnung in der Lammgasse in der Josefstadt erschossen. Bis heute ist der Fall ungelöst. War es Rache, ging es um ein Geschäft oder war es doch Vergeltung für eine heimliche Liebschaft? Die KURIER-Reporter Dominik Schreiber und Michaela Reibenwein sind den Spuren in dem Fall nachgegangen und haben mit der Polizei, Weggefährten und Zeugen von damals gesprochen.

