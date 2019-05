Bitter: Zweite Millionenpleite der Textilkette Charles Vögele Austria

Investor aus den Niederlanden

Der zweite Interessent, ein Textilketten-Betreiber aus den Niederlanden, hat schon 70 Vögele-Filialen in den Niederlanden und 200 Standorte in Deutschland übernommen. Die Niederländer haben nur ein, zwei Wochen Zeit, die Bücher von Vögele Österreich zu prüfen.

Beide Interessenten wollen die Charles Vögele Austria GmbH in Form eines Share-Deals übernehmen und die Gesellschaft durch einen Sanierungsplan entschulden. Für die 20-prozentige Quote, die einer der Bieter auf einen Schlag zahlen will, werden zumindest sechs bis sieben Millionen Euro plus die Verfahrenskosten aufzubringen sein. Unklar ist noch, ob auch das Warenlager, auf das die solvente italienische Vögele-Großmutter OVS angeblich Eigentumsansprüche stellt, abgelöst bzw. mitverkauft wird. Denn das Eigentümerverhältnis ist noch strittig.

OVS, einer der größten Textil-Filialisten in Italien, wird auch Interesse an der weiteren Belieferung der Nachfolge-Kette von Vögele Österreich nachgesagt. Indes können die Niederländer angeblich auf ein eigenes Waren-Sortiment zurückgreifen.