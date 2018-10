Millionenpleite Charles Vögele Austria: Gläubiger segnen Rettung ab

„Wir werden nun in den verbliebenen knapp 70 Filialenalles tun, um das Vertrauen unserer zahlreichen Stammkunden zurückgewinnen. Das hätten sich vor allem unsere loyalen KollegInnen an der Front verdient“, sagt Charles-Vögele-Austria-Geschäftsführer Thomas Krenn. Wie bereits bekannt, war für die erfolgreiche Sanierung von Charles Vögele ( Austria) die Verschlankung der Filialstruktur notwendig. "Die aktuelle Herbst-/Winter Kollektion ist jetzt in den Filialen erhältlich. Das möchte Charles Vögele ( Austria) mit ihren treuen Kundinnen und Kunden feiern. Daher sind alle Kundinnen und Kunden diese Woche zu einem Einkaufserlebnis mit Gebäck und Prosecco eingeladen", so Krenn. "Darüber hinaus gibt es diese Woche 20 Prozent Rabatt auf die aktuelle neue Herbst-Winter-Kollektion."