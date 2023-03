Wohnkosten: Starker Anstieg bei Betriebskosten

Unter die Betriebskosten fallen unter anderem Gebühren für Wasser, Kanal, Müllabfuhr sowie Gemeinschaftsumlagen wie Lift, Grünanlagen, Gemeinschaftsräume und Beleuchtung. Im Schnitt lagen die Betriebskosten im vierten Quartal bei 154,8 Euro pro Wohnung. Das entspricht 2,4 Euro pro Quadratmeter.

Anstieg der Betriebskosten bei Gemeindewohnungen höher

Nach Mietsegmenten betrachtet war der Anstieg der Betriebskosten bei Gemeindewohnungen laut Statistik Austria höher als bei Genossenschaftswohnungen oder Wohnungen mit privater Hauptmiete. Ein Grund dafür sei, dass in Gemeindewohnungen in der Regel höhere Kosten für Gemeinschaftsanlagen wie Innenhöfe zu Buche schlagen.

Die Betriebskosten pro Quadratmeter beliefen sich im Gemeindebau im vierten Quartal auf 2,6 Euro. Das ist ein Plus von 8,2 Prozent zum Vorjahresquartal. Im Vergleich dazu lagen die Betriebskosten für Wohnungen mit privater Hauptmiete bei 2,4 Euro pro Quadratmeter (plus 6,5 Prozent), bei Genossenschaftswohnungen lagen sie bei 2,2 Euro (plus 5,1 Prozent).