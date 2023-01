"Wohnschirm" übernimmt künftig auch Energiekosten: "Niemand darf frieren"

Reichen die bestehenden Unterstützungsleistungen der Bundesländer nicht aus, übernimmt der Wohnschirm nun auch Rückstände bei den Energiekosten. Zusätzlich gibt es bei Bedarf eine finanzielle Unterstützung zur Deckung erhöhter Vorauszahlungen. Diese ist nach Haushaltsgröße gestaffelt. So erhält ein Ein-Personen-Haushalt etwa maximal 660 Euro, ein Zwei-Personen-Haushalt bis zu 1.060 Euro und ein Drei-Personen-Haushalt maximal 1.460 Euro. Anspruchsberechtigt sind laut Ministerium Menschen aus dem unteren Einkommensdrittel der Bevölkerung.

"Niemandem die Heizung abdrehen"

"De facto wird in Österreich niemandem der Strom oder die Heizung abgedreht, das ist die Zielsetzung", sagte der Minister, der mit einem "ordentlichen Anstieg der Betroffenen und des Andrangs" rechnet. Um Unterstützung zu erhalten, können sich betroffene Personen an eine von mehr als hundert Beratungsstellen von Volkshilfe, Caritas, Diakonie und Rotem Kreuz in ganz Österreich wenden.

"Die letzten Monate waren bei uns durch einen Anstieg an Beratungen bei Räumungsklagen, Kündigungen und Delogierungsterminen geprägt", berichtete Erich Fenninger, Geschäftsführer der Volkshilfe. Allein in Wien habe es im Vergleich zum Jahr davor eine Steigerung um fast 50 Prozent bei den Erstberatungen gegeben. Besonders betroffen seien Alleinerzieherinnen.