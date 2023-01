Betriebskosten: So behalten Sie den Durchblick

Wenn Sie eine Wohnung in einem Altbau (vor 1945 erbaut) oder in einem geförderten Neubau mieten, so sind die Betriebskosten ganz genau im Mietrechtsgesetz geregelt. Ansonsten gilt, was im Mietvertrag zum Thema Betriebskosten festgehalten ist.

Überprüfen lohnt sich

Legen Sie die Betriebskosten-Abrechnungen der vergangenen Jahre nebeneinander und vergleichen Sie die einzelnen Ausgabepositionen. Sie erkennen auf einen Blick, ob die eine oder andere Position wesentliche Steigerungen hatte. Der Betriebskostenrechner der Mietervereinigung Österreich kann einen Anhaltspunkt für die durchschnittlichen Betriebskosten bei Mietwohnungen geben. „Wenn Ihre Betriebskosten im Altbau, geförderten Neubau oder in einer Genossenschaftswohnung über den Durchschnittswerten von 2,24 Euro netto (2020) bzw. mit Lift 2,49 Euro netto (2020) lagen, ist eine Überprüfung ratsam“, so Marisa Herzog-Perchtold.