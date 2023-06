Putin will Gesetz zur Verstaatlichung westlicher Unternehmen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vergangene Woche eine Anordnung erlassen, die dem Staat Zugriff auf westliche Vermögenswerte geben soll, berichtet die Financial Times. Firmen sollen demnach entweder gezwungen werden können, deutlich unter Wert zu verkaufen, oder verstaatlicht werden können.

Diese Drohungen sind an sich nichts Neues, bisher haben Verstaatlichungen aber nur in Einzelfällen stattgefunden. So verstaatlichte Russland etwa Eigentum des deutschen Energiekonzerns Uniper und des finnischen Energiekonzerns Fortum. Das war allerdings eine gezielte Vergeltung für europäische Maßnahemen gegen russische Energieunternehmen. So hat etwa Deutschland Gazprom Germania zuerst unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur gestellt, umbenannt und später verstaatlicht.