Zögerlicher Rückzug heimischer Unternehmen aus Russland

Es gehe auch um den Zugang zu Nahrungsmitteln für die normalen Menschen, die Agrana spiele eine Versorgungsrolle, sagte Mühleisen auf Journalisten-Nachfragen. Ihr Tätigkeitsfeld unterliege keinen Sanktionen. "Es ist aber eine Option aufzuhören und wir beobachten die Situation ganz genau. Die Lage kann sich nächste Woche ändern."

Die Agrana ist auch in der Ukraine mit einem Fruchtzubereitungswerk mit 500 Mitarbeitern. Oft falle der Strom aus, man besorge derzeit einen neuen großen Generator. Es gebe dort natürlich Fragen zum Engagement in Russland. Aber man lasse die Ukraine nicht im Stich. So liege die Werksauslastung etwa nur bei 50 Prozent, es gebe aber keine Kündigungen, betonte der Agrana-Chef.

Beim Wiederaufbau helfen

Man wolle auch beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen, das wolle auch die RBI, so der Manager. Wenn man vorher hinausgeworfen werde, sei dies schwieriger. Es gebe jedenfalls trotz mancher Kritik in der Ukraine auch Verständnis für die Position der Agrana.