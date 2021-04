Wirtschaftsstandort Österreich "am Scheideweg"

Mehr als ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich in Österreich eine gewisse "Ernüchterung" eingestellt, so Harald Breit, der designierte Chef von Deloitte Österreich. Das Beratungsunternehmen sieht den Wirtschaftstandort "am Scheideweg" und fordert dringende Maßnahmen.

Für den "Deloitte Radar 2021" wurden vier internationale Indices, wie der "World Competitiveness Index", mit einer Online-Umfrage unter 250 österreichischen Führungskräften kombiniert. Waren im Sommer 2020 noch knapp zwei Drittel der Befragten zuversichtlich, dass Österreich im internationalen Vergleich gut bis sehr gut durch die Corona-Krise komme, so war es in der aktuellen Umfrage nur noch gut ein Viertel.

"Wir müssen jetzt an den richtigen Stellschrauben drehen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um erfolgreich aus der Krise zu kommen" fordert Breit. Ganz oben auf der Wunschliste der Manager steht eine rasche Digitalisierung: Über 90 Prozent der Befragten wünschen sich dabei mehr Tempo, insbesondere in den Bereichen Verwaltung, Schulsystem und Gesundheit. Die im Jahresvergleich starke Zunahme in der Gewichtung dieses Aspekts erklärt Breit mit der persönlichen Betroffenheit der Befragten im letzten Jahr.