Deloitte: Standort verbessert, Kritik an "Raum für Rassismus"

2018 lag Österreich bei 3,0 Punkten. In Europa schafft es der Wirtschaftsstandort nach Einschätzung der Unternehmensberater damit aber nur auf Platz elf. An der Spitze liegt die Schweiz vor den Niederlanden, den skandinavischen Ländern und Deutschland.

Deloitte-Österreich-Geschäftsführer Bernhard Gröhs stellte in einer Pressekonferenz am Donnerstag zwar eine "positive Bewusstseinsänderung" bei Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit in der Standortpolitik fest. "Aber es ist noch viel Luft nach oben."

Plädoyer für geringere Gewinnsteuern

Gemeinsam mit Deloitte-Steuerexpertin Barbara Edelmann plädierte er unter anderem für eine Senkung der Lohnnebenkosten sowie der Einkommen- und der Körperschaftsteuer auf Unternehmensgewinne (von 25 auf 19 Prozent). Letzteres wäre laut Gröhs budgetneutral möglich, weil sich im Gegenzug zusätzliche Unternehmen in Österreich ansiedeln würden.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Deloitte-Partnerin Gundi Wentner aber vor allem bei der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte. Hier schafft Österreich nur zwei von fünf möglichen Punkten und sieht angesichts der Pensionierungswellen der kommenden Jahre Probleme auf die Unternehmen zukommen. Den Firmen sei das bewusst, aber auch die Politik müsse reagieren, fordert Wentner.

Aktuell geht die Debatte aus ihrer Sicht aber in die falsche Richtung: Sowohl in der Bildungspolitik, mit der Wiedereinführung der Schulnoten an Volksschulen und dem verzögerten Ausbau von Ganztagsschulen, als auch in der Zuwanderungspolitik.