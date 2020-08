Wirtschaftskammer ortet im Burgenland planwirtschaftliche Tendenzen

"Signale, die heute bei uns ausgesendet werden vom Land, wo man eigentlich einen Kollektivvertrag mit einem neuen, gesetzlichen Mindestlohn aushebeln will, sind nicht förderlich", sagte Nemeth. Es werde auch über die Grenzen wesentlich wahrgenommen, "wie stellt sich die Landespolitik zu einer freien Wirtschaft dar, wie zu einer Marktwirtschaft." Wenn bereits diskutiert werde, "ob wir uns 1.700 Euro netto für verschiedene Bereiche leisten können und nicht einmal das Land in ihren eigenen Gesellschaften es überall umsetzt, ist es ein populistischer Sager, um Wählerstimmen zu maximieren. Es ist auf jeden Fall ein wirtschaftsschädlicher Sager."

Corona sei sicher auch für Rückgänge in vielen Bereiche verantwortlich, weil diese Branchen bis heute wenig oder keine Umsätze machen würden, so Nemeth: "Es ist aber so, dass diese Unternehmer eigentlich durch die Fördermaßnahmen, die es gibt und durch die Hilfestellungen trotzdem diese schwierige Zeit überleben können."