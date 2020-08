Hans Peter Doskozil: Vom Zugpferd zum Problembären

Und was machte Doskozil? Er trat wieder eine Obfrau-Debatte los. Eine Diskussion, die die SPÖ aus Rücksicht auf die Wien-Wahl eben erst mühsam eingefangen hatte. In mehreren Medien schwadronierte er über die schlechten Umfragewerte der Bundespartei und stellte die Spitzenkandidatur Rendi-Wagners bei der Nationalratswahl infrage.

Viele in der SPÖ waren irritiert und verärgert über das anlasslose Störmanöver des Burgenländers.

Ohne Not

Einen weiteren Patzer leistete sich Doskozil am Montag. Mit einem emotional-untergriffigen Rundumschlag katapultierte er sich ins Zentrum einer Bankpleite, in die er als Person und Landeshauptmann zuvor medial nicht involviert gewesen war. Seit dem Auftritt sind in dem Skandal die Scheinwerfer auf Doskozil gerichtet und nicht mehr auf den betrügerischen Bankdirektor.

Doskozil selbst Opfer?

Zugunsten Doskozils ist ins Treffen zu führen, dass ihm vielleicht auch einige unangenehme Tatsachen unterschlagen wurden. Das glauben zumindest mit den Vorgängen vertraute Personen. Wie sich nämlich bestätigte, hat die Landesgesellschaft RMB die umstrittene Überweisung von 1,2 Millionen Euro online tatsächlich getätigt, allerdings wurde die Transaktion von dem Regierungskommissär, der in der Pleite-Bank bereits das Sagen hatte, nicht mehr durchgewunken.

Nicht souverän

Aber selbst wenn Doskozil nicht alles wusste – seine Medienbeschimpfung und Wutausbrüche zeugen nicht von souveränem Krisenmanagement.

Und dass ihm in dieser Situation kein nennenswerter SPÖ-Politiker zur Seite springt und ihn verteidigt, spricht Bände über Doskozils schwindende Beliebtheit in der SPÖ.