Unwetter: Land unter im Südburgenland

In kürzester Zeit waren mehr als 30 Einsatzadressen in Ollersdorf gemeldet. Nachbarwehren wurden nachalarmiert - auch aus angrenzenden Abschnitten, um Keller auszupumpen und umgefallene Bäume zu räumen. "Schwer betroffen ist auch die Wallfahrtskirche in Ollersdorf, wo das Wasser westseitig eindrang und Schlamm ablagerte", sagt Popofsits. Insgesamt gab es im Bezirk mehr als 100 Einsätze.