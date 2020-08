Schwere Unwetter in Südösterreich: 2,5 Millionen Euro Schaden

Betroffen waren im Burgenland die Bezirke Oberwart und Güssing, in Kärnten die Bezirke Sankt Veit an der Glan und Klagenfurt-Land. In der Steiermark wurden die Bezirke Murtal, Leoben, Südoststeiermark, Graz-Umgebung, Leibnitz und Weiz von den Unwetterzellen heimgesucht, berichtete die Hagelversicherung am Montagabend in einer Aussendung.

In Kapfenberg in der Steiermark stand ein Supermarkt unter Wasser.