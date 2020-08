Unwetter: Wälder und Felder verwüstet

Auch in der Landwirtschaft sind die Unwetter nicht spurlos vorbeigegangen. Am Montag besuchte Landwirtschaftskammerpräsident Niki Berlakovich die betroffenen Gebiete im Südburgenland. „Wir waren in Kukmirn und in Deutsch Kaltenbrunn“, sagt Berlakovich. Kürbisse, Mais und Sojabohnen sind massiv durch Wind, Hagel und Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen worden. „Kürbisse wurden über weite Distanzen weggeschwemmt und drohen zu verfaulen. Sojabohnen liegen am Boden und können eventuell nicht mehr geerntet werden“, schildert Berlakovich. Doch nicht nur auf den Feldern haben die Unwetter Spuren hinterlassen. Auch in den Wäldern gibt es Schäden. „Wir haben auch forstliche Flächen in Kukmirn besichtigt, dort wurden Stämme gebrochen und Bäume entwurzelt“, sagt Berlakovich.