Nach Unwettern: Das Bundesheer räumt auf

„Wir hatten nur eine kurze Pause, jetzt sind wir wieder im Einsatz“. Josef Huber, Bezirksfeuerwehrkommandant von Neunkirchen (NÖ), stand am Sonntag – wie auch in den vergangenen Tagen – im Einsatz. Grund sind die heftigen Unwetter und die „sintflutartigen Wassermassen“, die zu Überschwemmungen geführt hatten.

Besonders stark betroffen war am Sonntag die Gemeinde St. Egyden am Steinfeld. Weil es bereits am Freitag heftige Unwetter gegeben hatte, konnte der Boden die Niederschläge nicht mehr aufnehmen.