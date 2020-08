Mit Delta-Alpha-Whiskey in der Hagelwolke

Bevor er um Freigabe vom Tower des Grazer Flughafens ersucht, checkt Hanfstingl erst die Cessna aus den 80ern nach allen Regeln der Kunst durch. Das Innenleben des Flugzeuges wirkt ein bisschen wie ein Mix aus ostdeutschem Trabant und französischer Ente. Mit dem feinen Unterschied, dass am Rücksitz ein 65 Liter fassender Sicherheitstank mit einer hochexplosiven Mischung verbaut ist.

Der Inhalt: ein Silberjodid-Aceton-Cocktail. Dieser wird später in die Wolke geleitet und sorgt dafür, dass sich der vormals massive Eisniederschlag als kleinere Hagelkörner gleichmäßiger in der Wolke verteilt. Das soll Hagelschäden am Boden in Grenzen halten.