Unwetter richteten punktuell schwere Schäden an

Nach dem Starkregen im Bezirk Südoststeiermark in der Nacht auf Samstag sind mehrere Gebäude in der Gemeinde Unterlamm und der Stadtgemeinde Fehring (Ortsteil Hatzendorf) weiterhin von Hangrutschungen gefährdet. In Unterlamm wurde ein Gehöft evakuiert: Mehrere Tausend Quadratmeter eines Hanges waren ins Rutschen gekommen und drückten die Mauer eines Wirtschaftsgebäudes ein. In Hatzendorf gab es für weitere Gebäude Betretungsverbote. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) machte sich am Samstag ein Bild vor Ort.