Ein Sommer ohne Hitzewelle? „Genießen Sie es“

Nur überdurchschnittlich viel Niederschlag habe es bisher gegeben – besonders in Ober- und Niederösterreich, Wien und dem Burgenland. Was angesichts der Dürre der vergangenen Jahre für die Natur ganz und gar nicht schlecht ist. Wie berichtet, hat etwa der Neusiedler See zuletzt stark an Wasser eingebüßt – wegen des Regens sind die Pegelstände zumindest nicht mehr sehr besorgniserregend.

Und weil viel Feuchtigkeit in der Luft ist, kommt es immer wieder zu Unwettern. Starkregen und bis zu golfballgroße Hagelkörner haben am Dienstag in Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark große Schäden angerichtet. Rund 14.000 Hektar waren laut Österreichischer Hagelversicherung betroffen.