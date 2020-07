1,5 Millionen Euro Schaden nach Unwettern im Burgenland

In Mitleidenschaft gezogene Kulturen seien Mais, Zuckerrüben, Sonnenblumen, Hirse, Soja, Wein und Obst in Niederösterreich, im Burgenland und in der Steiermark gewesen. Bis zu golfballgroße Hagelschloßen waren am Dienstag niedergegangen.

Überflutung im Bezirk Jennersdorf

Auch im Süden des Landes gingen am Dienstag starke Regenfälle nieder. In St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) war eine Straßenunterführung überflutet. Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden ausrücken.