Kein Baustellensommer wie damals: Mehr Stau wegen der Corona-Krise

Fragt man Baustellenkoordinator Peter Lenz, wann die Straßen in Wien am leersten sind, hat er die Antwort sofort parat: im August. Mitten im Hochsommer sind in der Stadt die wenigsten Autos unterwegs. Hingegen gibt es in den Monaten Mai und Juni sowie Oktober und November den meisten Verkehr.

Deutlich machen den Unterschied zwischen Sommer und dem restlichen Jahr die Zahlen. Im Schnitt sind in den Ferien 20 Prozent weniger Pkw in der Stadt unterwegs. Die Zahl der Autos wird regelmäßig bei den Dauerzählstellen erfasst.

In der Prager Straße waren 2018 im Jahresschnitt 11.456 pro Tag unterwegs. Im August 2019 waren es im Schnitt 10.517.

Auf der Reichsbrücke waren es im Jahresschnitt 44.811 pro Tag - im Vergleich zu 38.749 im August.

Auf der Triesterstraße wurden im Jahresschnitt 22.065 Autos innerhalb von 24 Stunden gezählt. Im August waren es 20.573.

Am Gürtel beim Westbahnhof sieht man den Sommereffekt noch deutlicher. Waren im Jahresschnitt dort 77.748 Autos pro Tag unterwegs, reduzierte sich der Verkehr im August auf 68.837.

In der Museumstraße stehen 33.928 Autos im Jahresschnitt 29.160 im August gegenüber.