Auch der Schubertpark hat jetzt eine "Coole Straße"

Im Rahmen der Neugestaltung werden drei neue Bäume gepflanzt und Grünflächen angelegt. Die graue Mauer soll durch von oben herabhängende Pflanzen grüner werden.

"Der Abschnitt bei der Schubertparkmauer ist einer der wenigen, wo die Währinger Straße mehr zulässt als enges einander Ausweichen", sagt die Vorsteherin des 18. Bezirks, Silvia Nossek von den Grünen. Diesen Bereich freundlich, attraktiv und grüner zu gestalten, sei der Bezirksvorsteherin schon lange ein Anliegen.

Weg mit den Tonnen, her mit Bänken

Neben der Begrünung des Areals werden auch Sitzmöglichkeiten geschaffen und ein Trinkbrunnen errichtet. Zudem wird an der Kreuzung Währinger Straße/Teschnergasse eine Anhebung der Fahrbahn angelegt, um mehr Sicherheit für den Fußverkehr zu gewährleisten.

Die zehn ausladenden Mülltonnen und die Altstoffsammelinsel werden in die Teschnergasse verlegt, was die Neugestaltung des Bereichs überhaupt erst möglich macht. "Ich freue mich, dass das Projekt in der Bezirksvertretung einstimmig beschlossen wurde", sagt Nossek.