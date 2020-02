Drei Jahre Baustelle: Nächstes Großprojekt auf der Tangente

In den nächsten drei Jahren brauchen Autofahrer auf der Tangente in Wien erneut starke Nerven. Die Sanierungsarbeiten auf der Südosttangente ( A23) gehen mit der Generalerneuerung der Hochstraße St. Marx in die nächste Runde. Das knapp drei Kilometer lange Autobahnteilstück zwischen dem Absbergtunnel und dem Knoten Prater soll bis 2022 erneuert sowie teilweise verbreitert werden.

Das könnte zu Problemen führen: Immerhin zählt der Abschnitt zu den meistbefahrenen des Landes. Auf der A23 bei St. Marx waren im Vorjahr im Schnitt rund 195.000 Kfz pro Tag unterwegs.

Spuren werden schmäler

Los gehen die Bauarbeiten im März. Da wird eine der vier Fahrstreifen der Bypassbrücke Richtung Süden bei der Ansschlussstelle Erdberg gesperrt. Im Sommer sind dann sowohl die Anschlussstelle St. Marx als auch Auf- und Abfahrten bei der Anschlussstelle Gürtel/Landstraße nicht befahrbar – allerdings nie zur gleichen Zeit.