Achtung Bauarbeiten: Diese Bahnstrecken sind im Sommer gesperrt

Insgesamt investieren die ÖBB in der Ostregion, also in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, heuer rund 670 Millionen Euro nicht nur in die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur sondern auch in zahlreiche Um- und Ausbaumaßnahmen.

Schneller, weiter

Besonders im Großraum Wien sollen Menschen zum Umstieg auf die Bahn animiert werden. Schon jetzt sind von den 250 Millionen Bahnkunden rund zwei Drittel im Raum Wien, Niederösterreich und Burgenland unterwegs. In der Wiener Schnellbahn nehmen täglich knapp 600.000 Fahrgäste Platz.