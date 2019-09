Bahnausbau im Osten: Mehr Züge für die Nachtschwärmer

Mehr als 600.000 Menschen pendeln in der Ostregion. Die meisten nach wie vor mit dem Auto. In Zeiten der Klimakrise beschäftigt die Politik zunehmend die Frage, wie diese Menschen zur Benützung der Öffis bewegt werden können. Die Pendler selbst haben eine klare Antwort: Mit besseren Angeboten, wie eine aktuelle Befragung der Arbeiterkammer zeigt. Dieser zufolge sind nur 38 Prozent mit der Anzahl der Zugverbindungen zufrieden.

Hier wollen Bund sowie die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland nun nachbessern und in den kommenden zehn Jahren 6,5 Milliarden Euro in die Ostregion investieren. Das wurde in einer gemeinsamen Absichtserklärung festgelegt. Der KURIER hat sich angesehen, was zusätzlich zu bereits bekannten Projekten geplant ist.

Die Züge fahren länger

Die für Pendler aber auch für Ausflügler interessanteste Neuerung kommt aus Niederösterreich. Denn die Regionalbahnen sollen am Abend besser an die Bundeshauptstadt angebunden werden. Wer von Wien um 22 Uhr losfährt, soll noch alle Bahnlinien erreichen. Derzeit fährt der letzte Zug auf Regionalbahnstrecken vielfach schon um 20 Uhr ab. Von der Änderung profitieren 18 Verbindungen, etwa die Erlauftalbahn, die Traisentalbahn oder die Kamptalbahn. Auf diesen Strecken soll künftig noch um 22 beziehungsweise 23 Uhr gefahren werden. Auf den Hauptstrecken ist die letzte Abfahrt künftig um Mitternacht. Dieses Angebot ist ein wichtiger Baustein der geplanten Mobilitätswende, heißt es.