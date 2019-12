Klimawandel: Verkehrs-Sozialpartner springen auf Gretas Zug auf

Die Gespräche haben lange gedauert, am Ende einigte man sich auf ein umfangreiches Papier.„ Mobilität von Menschen und Gütern ist unabdingbare Voraussetzung für unser Wirtschaften, Verkehr und Mobilität ermöglichen wirtschaftliches Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und gesellschaftlichen Wohlstand. Daher braucht es eine gesetzliche Mobilitätsgarantie mit klaren Versorgungsvorgaben“, heißt es in einem gemeinsamen Papier der Bundesparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Gewerkschaft Vida. „Dazu zählt ein attraktives Angebot und entsprechende Anreize zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bzw. klimafreundlicher Mobilität. Die Erreichbarkeit zu Fuß, per Fahrrad und mittels öffentlicher Verkehrsmittel per Schiene, Bus oder Pkw ist gegenüber der Erreichbarkeit per privatem Auto zu bevorzugen. Ebenso ist nachhaltiger Güterverkehr zu ermöglichen.“