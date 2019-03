Autobahn: Diese Baustellen werden künftig ihre Autofahrten verändern

Neubauten, Erweiterungen und sichere Tunnels – der staatliche Autobahnen- und Schnellstraßen-Betreiber Asfinag will in den nächsten fünf Jahren rund 8,1 Milliarden Euro in die Straßen-Infrastruktur investieren, davon 1,2 Milliarden Euro im heurigen Jahr. Das neue Management um Hartwig Hufnagl und Gabriele Csoklich drückt ordentlich aufs Tempo. Finanziert werden die Bauvorhaben ohne „öffentliche Zuschüsse“, sondern ausschließlich aus den eigenen Einnahmen. Alleine durch die Lkw-Maut, die Autobahn-Vignette und Sondermautstrecken lukriert die Asfinag jährlich rund 2,23 Milliarden Euro.

„Wir investieren in die Optimierung des Wirtschaftsstandorts Österreich, in die Straßensicherheit und in die Verkehrsentlastung hochfrequentierter Strecken und Gemeinden“, sagt Betriebsvorstand Hufnagl.