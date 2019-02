Neuer Asfinag-Chef: Weniger Unfälle bei Tempo 140

Der neue Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl kündigt in seinem ersten Interview einen weiteren Ausbau der Tempo-140-Strecken in Österreich an. Derzeit würden Strecken "in drei, vier Bundesländern" geprüft. "Auch beim Unfallgeschehen sieht man, dass es keine größeren Auswirkungen gibt, ganz im Gegenteil: In Niederösterreich ist die Zahl der Unfälle von 17 im Jahr davor sogar auf sechs gesunken", sagt Hufnagl.

Ein noch schnelleres Tempo will der Asfinag-Vorstand aber nicht auf "seinem" Autobahnnetz, wie er betont: "140 km/h sind genug. Das ist ein Tempo, bei dem wir mit der Zeit gehen und das adäquat ist. Alles, was darüber ist, ist aus meiner Sicht nicht zielführend."

Lobauautobahn: Spatenstich noch heuer?

Die neuen Strecken sollen noch im Frühjahr durch Verkehrsminister Norbert Hofer bekanntgegeben werden, sagte Hufnagl zum KURIER. Auch sonst möchte der Asfinag-Chef, der Anfang Februar seinen Dienst angetreten an, Gas geben - etwa bei der Lobau-Autobahn: „Ein möglicher Baubeginn wäre 2019 oder 2020 im Freilandbereich. Der Lobautunnel ist lebensnotwendig für die ganze Hauptschlagader, er entlastet die A23."