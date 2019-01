Nach Aus von Asfinag-Chef Schierhackl steht erster Nachfolger fest

Hufnagl war schon im Kabinett von Ex-Vizekanzler und -Verkehrsminister Hubert Gorbach ( FPÖ/BZÖ) und hat danach elf Jahre Asfinag-Erfahrung gesammelt. Zuerst war er in der Konzernsteuerung tätig, danach Assistent des Vorstandes und zuletzt war er neun Jahre der Leiter des Netz- und Verkehrsmanagements in der Asfinag. Er war mitbeteiligt am Aufbau der Traffic Manager. Außerdem ist Hufnagl Generalsekretär des Vereins zur Förderung der Verkehrs-Telematic ATTC, eine Plattform von Industrie und Forschung für Zukunftstechnologien im Verkehrsbereich.

Schierhackl hatte im Jänner das Handtuch geworfen nachdem der KURIER über Vorwürfe sexueller Anspielungen gegenüber einer Mitarbeiterin (die Schierhackl bestreitet) und eine dubiose Hausschenkung berichtet hat. Schierhackl hatte deshalb um eine einvernehmliche Vertragsauflösung gebeten.