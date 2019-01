Nach Schierhackls Abgang: Hufnagl Favorit für Asfinag-Posten

Hufnagl kann jedenfalls elf Jahre Asfinag-Erfahrung vorweisen, bei seinem Abschiedsfest vor zwei Jahren soll ihm eine hohe Besucherzahl die Ehre gegeben haben. Zuerst war er in der Konzernsteuerung tätig, danach Assistent des Vorstandes und zuletzt war er neun Jahre der Leiter des Netz- und Verkehrsmanagements in der Asfinag. Er war mitbeteiligt am Aufbau der Traffic Manager. Außerdem ist Hufnagl Generalsekretär des Vereins zur Förderung der Verkehrs-Telematic ATTC, eine Plattform von Industrie und Forschung für Zukunftstechnologien im Verkehrsbereich.

Der Jurist übernimmt in der Asfinag de facto das „blaue“ Ticket. Denn er ist seit 2018 Vize-Kabinettschef von Verkehrsminister Norbert Hofer. Schon in der Ära von Minister Hubert Gorbach war er Kabinettsmitarbeiter. Damals war auch Aufsichtsrat Peter Franzmayr im Team, der Weg zweier Weggefährten könnte sich also wieder kreuzen.