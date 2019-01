Nach Haus-Schenkung: Asfinag-Chef Klaus Schierhackl räumt Posten

Die Gerüchteküche hat lange gebrodelt, nun ist es fix: Die Asfinag-Mitarbeiter wurden vor Kurzem intern darüber informiert, dass der langjährige Vorstandsdirektor Klaus Schierhackl seinen Posten vorzeitig räumt - mit Ende Jänner. Und angeblich auf eigenem Wunsch. Dem Vernehmen nach ist es zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen. Asfinag-Aufsichtsratschef Peter Franzmayer und Verkehrminister Norbert Hofer arbeiten gemeinsam und intensiv an einer Neuaufstellung des staatlichen Autobahnbetreibers.

Der Asfinag-Aufsichtsrat um Peter Franzmayer soll vergangene Woche intensiv mit Schierhackl verhandelt haben, am Montag dürften die Endverhandlungen noch mit Verkehrsminister Norbert Hofer abgestimmt worden sein. Durch den Abgang soll wieder Ruhe in den staatseigenen Autobahnkonzern einkehren, seine Führung soll nun neu aufgestellt werden. "Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es nunmehr, die Vorstandsebene neu aufzustellen und das Unternehmen damit in ein ruhiges Fahrwasser zu führen", erklärt Aufsichtsrat Peter Franzmayr im internen Schreiben.