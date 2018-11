Pikanter Vorwurf gegen Asfinag-Chef Schierhackl - Untersuchung angeordnet

In der Asfinag und im Verkehrsministerium sorgt der Fall aber für Aufregung. „Der Aufsichtsrat der Asfinag wurde in der Sitzung am Mittwoch über einen Vorwurf gegen Vorstandsdirektor Schierhackl in Kenntnis gesetzt, der sich auf einen vier Jahre zurückliegenden Zusammenhang bezieht“, teilt der Sprecher von Verkehrsminister Norbert Hofer dem KURIER mit. „Der Aufsichtsrat hat den Vorstandsdirektor umgehend zu einer Stellungnahme aufgefordert.“

Während Schierhackl den erhobenen Vorwurf als unwahr bestreitet, heißt es weiter, „hat der Aufsichtsrat dessen ungeachtet in gleicher Sitzung die Einsetzung einer Untersuchungskommission beschlossen“. Diese wird aus einem Juristen, einer Psychologin und einer Mediatorin bestehen.