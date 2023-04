Das "beste Außenhandelsergebnis in der Geschichte der deutsch-österreichischen Handelsbeziehungen", verkündete der Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich, Hans Dieter Pötsch, am Dienstag. So stieg das Gesamthandelsvolumen um 22,3 Prozent auf 146,6 Mrd. Euro. Für heuer rechnet Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr mit einem weiteren Wachstum von rund zehn Prozent. Zeit also für ein Wirtschaftsmatch der beiden Nachbarn, das natürlich nie ganz vollständig sein kann.

