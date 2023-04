Teure Lebensmittel: Laut Kocher Einflussmöglichkeiten kurzfristig gering

In Österreich betrug die Inflation im März 9,2 Prozent, der Wert der "hausgemachten" Inflation sei zuletzt bei 6,5 Prozent gelegen, schreibt Momentum. Der Beitrag der Unternehmensgewinne zur Teuerung sei mit 75 Prozent deutlich höher als im europaweiten Vergleich. "Drei Viertel der hausgemachten Inflation wurden durch Unternehmensprofite verursacht und nur ein Viertel geht auf die Löhne zurück", sagt Mattias Muckenhuber von Momentum. "Österreich liegt damit in der Eurozone am unrühmlichen 4. Platz." Nur in Zypern, Griechenland und Irland hätten Unternehmensgewinne einen noch höheren Anteil. In diesen Ländern sei jedoch die Inflationsrate niedriger als in Österreich.

Ein Ranking, in dem Österreich aber viel besser dasteht, hat auch die industrienahe Agenda Austria erstellt: Demnach sind die Lebensmittelpreise in Österreich im Jahresabstand weniger stark gestiegen als in den meisten anderen EU-Ländern - der Preisanstieg um 14,6 Prozent bei Lebensmitteln war demnach deutlich geringer als etwa in Deutschland, aber auch weniger als in den Nachbarländern Ungarn, Slowakei, Tschechien oder Slowenien.