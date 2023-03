Hohe Inflation hausgemacht: "Andere hätten sie erst gar nicht entstehen lassen"

Die hohe Inflation in Österreich sei auf politische Entscheidungen zurückzuführen, so der Ökonom Kurt Bayer im Ö1-"Mittagsjournal". Österreich habe sich für den teureren, aber politisch einfacheren Weg entschlossen, Geld aufzunehmen und an Unternehmen und Haushalte auszuschütten, so der Ökonom und frühere Weltbank-Direktor. Es sei eine Frage der politischen Konfliktfähigkeit, wie man mit Krisensituationen umgehe, ergänzte Bayer.

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) verteidigte wiederum diese Strategie. Es sei darum gegangen, die Kaufkraft zu stärken und Unternehmen zu unterstützen. Die leichte Differenz bei der Inflationsrate zu den anderen EU-Staaten sei auch mit dem höheren Wirtschaftswachstum in Österreich zu erklären.