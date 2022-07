So lebt die Weltbevölkerung mit der Inflation

Inflation: 9,1 Prozent

Mindestlohn pro Stunde: 6,13 €

Brotpreis: 2,60 €

Benzin um rund 1,50 Dollar pro Liter: Was die meisten Europäer als Okkasion verbuchen würden, sorgt in den USA seit Wochen für helle Empörung. Doch nicht nur die Spritpreise treiben die aktuelle Inflation an, sondern auch die Preise von Lebensmitteln. So sind vor allem Frischwaren wie Gemüse und Fleisch um rund zehn Prozent teurer als zu Jahresbeginn. Am stärksten gestiegen, so beklagen es vor allem die regierungskritischen konservativen TV-Sender wie Fox News unaufhörlich, ist übrigens der geliebte Frühstücksspeck.