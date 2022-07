Europa und die Inflation: Die Suche nach der goldenen Mitte

Balanceakt

Ein Blick in die Vergangenheit: In den 1970er-Jahren hatte der Ölpreisschock Österreich fest im Griff: Teurer werdende Energie führte zu höheren Produktionskosten; das schlug sich in den Verbraucherpreisen nieder. Gleichzeitig kam es zu höheren Löhnen, die wiederum die Produktionskosten befeuerten. Die Folge: die berüchtigte Lohn-Preis-Spirale. Eine solche sei aber derzeit noch nicht zu beobachten, meint Astrov. Grundsätzlich befolgen EZB und Nationalstaaten bis heute eine Strategie bei hoher Inflation: höhere Zinsen und weniger Staatsausgaben. Die Bevölkerung soll so dann wieder zum Sparen animiert werden.

Und wie steht es mit Steuersenkungen? Baumgartner sieht eine Senkung der Mehrwert- oder Mineralölsteuer sehr kritisch. Die Bürger würden damit zwar schnell entlastet, Steuern hätten aber auch eine Lenkungswirkung: Wird Energie billiger, wird damit weniger sparsam umgegangen. Bei drohender Energieknappheit sei das alles andere als sinnvoll. Er plädiert dafür, die Haushalte mit niedrigen Einkommen zu unterstützen: Sie würden die Mehrbelastung aus höheren Energiekosten und Nahrungsmittelpreise am stärksten spüren.

Es scheint Balanceakt zu sein, den goldenen Mittelweg zu finden. Ein Balanceakt, den Europa erst wieder lernen muss.