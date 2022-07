Inflation steigt, alles kostet mehr: "Die Spannungen werden zunehmen“

Stopp bei Sozialmarkt

Dass immer mehr Menschen auf Hilfestellungen und Sozialleistungen angewiesen sind, das bekommt auch die Caritas zu spüren.

Das Problem: Bereits jetzt ist die Nachfrage in Sozialsupermärkten so hoch, dass zum ersten Mal überhaupt die Zahl der Kunden begrenzt werden muss, weil die Spenden dafür nicht ausreichen.

Michael Landau, Caritas-Präsident, sagte jüngst zum KURIER: „2021 haben wir allein in Wien durchschnittlich etwa 17 Tonnen an Lebensmitteln pro Woche ausgegeben. Zurzeit geben wir etwa 24 Tonnen aus. Allein in Wien haben wir um 30 Prozent mehr Anfragen als im Vorjahr, im Burgenland um 50 Prozent.“

Stellt sich die Frage: Wann wird sich das wieder bessern? Die ernüchternde Antwort: „Wir werden einen pandemieartigen Inflationsschub erleben“, erklärt Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister im KURIER-Gespräch. „Die Spannungen werden zunehmen und systematisch trifft es vor allem jene am meisten, die bereits jetzt von Armut betroffen sind. Für den sozialen Zusammenhalt ist das natürlich eine Katastrophe.“

Auch WIFO-Chef Gabriel Felbermayr prognostiziert, dass die Situation in naher Zukunft nicht einfacher wird. Er rechnet mit einem weiteren Inflationsanstieg und „kriegswirtschaftlichen Zuständen“, die die Menschen „auf die Straße treiben“ könnten.