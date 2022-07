Felbermayr: Bei Gasmangel könnte sich Inflation verdoppeln

Dem hielt Verbund-Chef Michael Strugl entgegen, dass solche Eingriffe in den Strommarkt unweigerlich zu einem staatlich regulierten Preis führen müssten "wie bei uns vor 20 Jahren" - was er ablehne. Auch habe der Preisdeckel in Spanien und Portugal dazu geführt, dass dort "Gaskraftwerke Tag und Nacht laufen" - das würde den Gasmangel noch beschleunigen.

Aus seiner Sicht ist die einzige Alternative, so rasch wie möglich neue Kapazitäten für erneuerbare Energie zu schaffen. "Wir müssen bauen, bauen, bauen", so Strugl. Erst wenn genug Kraftwerke mit erneuerbarer Energie zur Verfügung stünden, würden fossile Kraftwerke aus dem Markt gedrängt. In der Übergangszeit müsse man sozial Bedürftige und betroffene Unternehmen unterstützen.

Gemeinsame Lösungen nötig

Einig war sich die Runde, dass Europa die Krise nur gemeinsam meistern könne. Wenn die EU-Länder nun gegeneinander arbeiten würden, würde das die Lage noch verschlimmern. Die vom Moderator vehement eingeforderte positive Schlussnote gab es nur im langfristigen Ausblick. Strugl erwartet, es werde zwar die Steuerzahler Milliarden kosten, den am härtesten Getroffenen zu helfen, aber längerfristig werde die Transformation der Energieversorgung zu Erneuerbaren Quellen beschleunigt.