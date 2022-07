WIFO-Direktor zu Energiepreisen: „Rate Regierung zu Klausur“

Für vernünftig hält er das Modell eines Energiesparbonus. Felbermayr: „Machen wir eine Art Wettbewerb. Wer die Gasrechnung vom letzten Jahr in der Menge um einen bestimmten Prozentsatz unterbietet, also weniger verbraucht als im vergangenen Jahr, bekommt den Bonus ausbezahlt.“ Es gehe um Anreize, dort Gas einzusparen, wo die Schmerzen gering seien. „Ob die Raumtemperatur nun 22 Grad oder 20 ist, macht natürlich einen Unterschied. Man braucht dann vielleicht einen Pullover. Aber damit kann man leben. Und die Mengen, die so frei werden, erlauben es uns vielleicht, Industriebetriebe im Frühjahr offen zu halten, für die es sonst kein Gas gäbe.“ Da hänge sehr viel dran. Etwa die Frage, wie viele Menschen wegen der Gasknappheit in Kurzarbeit geschickt werden müssten.

Wichtig ist für ihn, dass die Sozialleistungen bis hin zum Arbeitslosengeld angesichts der hohen Energiepreise und der damit verbundenen hohen Inflation vom Staat angepasst werden. Und man müsse klar kommunizieren, dass „der Durchschnitt der Österreicher ärmer wird“. Am schlimmsten würde es die Menschen mit kleinen Einkommen treffen, „weil die keine Ersparnisse haben“. Deshalb müsste diesen Menschen am meisten geholfen werden. Gleichzeitig müssten Strukturschäden in der Wirtschaft verhindert werden.