Rauch: "Lebensmittelpreise nicht mehr mit Inflation begründbar"

Die Regierung habe zwar in vielen Bereichen geholfen - bei Miete und Energie etwa -, aber in puncto Lebensmittelkosten gebe es Nachholbedarf, sagt Rauch. “Manche Lebensmittel sind doppelt so teuer wie vor der Krise. Das ist mit der Inflation nicht mehr begründbar.” Er will darum gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler auf den Lebensmittelhandel zugehen, um den teils zu hohen Preisen auf den Grund zu gehen.

"Armut halbieren, nicht Sozialleistungen"

In puncto Kindergrundsicherung, die etwa laut Volkshilfe ein wirksames Instrument zur Armutsbekämpfung und gegen Armutsvererbung darstellen würde, kann Rauch wenig Hoffnungen machen. “Das ist eine kluge Idee, aber nicht mehrheitsfähig in der Regierung”, sagte er - er versuche aber dennoch “Schneisen zu schlagen”.

Umgekehrt sei er aber nicht bereit, die von der ÖVP ventilierten Kürzungen beim Arbeitslosengeld mitzutragen. “Wir sind angetreten, um die Armut zu halbieren, und nicht um Sozialleistungen zu halbieren.”

➤ Mehr lesen: Lieber arbeitslos als unglücklich: So ticken Österreichs Arbeitnehmer

Die mittlerweile mehrfach medial kolportierte schwierige Situation in den Spitälern gestand Rauch im Interview ein, verwies aber auch auf die Bundesländer - sie seien als Dienstherren jene, die an den Schalthebeln sitzen würden. Er sei gerne bereit, via Finanzausgleich auszuhelfen, so Rauch.