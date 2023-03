Lieber arbeitslos als unglücklich: So ticken Österreichs Arbeitnehmer

Was den Eintritt in den Ruhestand betrifft, beziehen die Österreicher der Studie zufolge ebenso klar Stellung. Auf die Frage „In welchem Alter würden Sie in einer idealen Welt in Pension gehen?“ gaben vier von zehn Befragten (42 %) an: „Bevor ich 60 werde“ – wobei nur 9 Prozent glauben, dies tatsächlich erreichen zu können.

Rund 26 Prozent votierten für „60-64“ und nur rund 9 Prozent für „65-69“ Jahre.

„Der Wunsch der Menschen, die Pension viel früher genießen zu können, steht diametral dem Ansinnen von Arbeitsminister Martin Kocher gegenüber, die Österreicher mit Anreizen dazu zu bewegen, nach dem Pensionsantrittsalter weiterzuarbeiten.

Auch für seinen Plan, Pensionisten zwischen 60 und 65 zurückzuholen und wieder ins Arbeitsleben einzugliedern, werden sich nicht sehr viele erwärmen können, wie die Antworten zeigen“, kommentiert Bjørn Toonen, Managing Director von Randstad Österreich.



Die Bestrebungen, Menschen länger in Beschäftigung zu halten, werden allerdings noch durch einen gewichtigen Faktor unterstützt: Drei Viertel (74 %) der Befragten führten die „finanzielle Lage“ als Haupthindernis an, den Ruhestand zum gewünschten Zeitpunkt antreten zu können.