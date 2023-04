Lebensmittel in Österreich um 13 Prozent teurer als in Deutschland

Der Standard sprach des weiteren mit dem Rewe-Konzernsprecher Paul Pöttschacher. Für ihn wiegen unterschiedliche Steuersätze in beiden Ländern ebenso schwer wie andere Lohnkosten. Außerdem, so schreibt es Der Standard, ist in Deutschland lediglich ein Drittel der Gehälter im Handel über den Kollektivvertrag geregelt.

In Österreich ließ Sozialminister Johannes Rauch bereits vergangene Woche über die Medien ausrichten, dass die hohen Lebensmittelpreise nicht mehr allein mit der Inflation begründbar seien. In einem Interview in der ZIB 2 erklärte er, dass er gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler auf den Lebensmittelhandel zugehen möchte, um den teils zu hohen Preisen auf die Spuren zu gehen.